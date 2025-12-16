Suriye’de DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi!

Suriye İçişleri Bakanlığı, İdlib ilinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı'nın Genel İstihbarat Servisi Terörle Mücadele Birimi ile işbirliği içinde, DEAŞ bağlantılı bir terör hücresini çökerttiği belirtildi.

DEAŞ bağlantılı terör hücresinin İdlib ve Halep'te güvenlik birimleri ve askeri devriyeleri hedef alan bir dizi terör saldırısı gerçekleştirmekten sorumlu olduğu kaydedildi.

Operasyon sonucunda 8 kişinin tutuklandığı, hücrenin liderinin de düzenlenen baskında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmata da el koyulduğu ifade edildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, 14 Aralık'ta İdlib kırsalının güneyindeki Maaret en-Numan kentinde devriye gezen güvenlik ekiplerine düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Dün de Halep ilinin batısında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu Savunma Bakanlığı mensubu bir kişi yaralanmıştı.