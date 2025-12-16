Siyonistlerin hedefi bu kez ezan sesi! İmamlara gözaltı tehdidi

Terör devleti İsrail , işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir köyde ezan sesinin kısılmasını istedi. Bununla da sınırlı kalmayan siyonistler sesin yükseltilmesi halinde cami imamlarının gözaltına alınacağı tehdidinde bulundu.

EZAN SESLERİNİ BU KEZ HEDEF ALDILAR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı Ras Tıyre köyüne baskın düzenledi. İsrail askerleri, köydeki iki camide okunan ezan sesinin kısılmasını talep eden broşürler dağıttı.

TOPRAK HIRSIZLARI EZANDAN RAHATSIZ OLDU

Gerekçe olarak, ezan sesinin, köy arazisinin gasbedilmesiyle kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimindeki İsraillileri "rahatsız etmesi" gösterildi.

İMAMLARA TEHDİT

İsrail askerleri, ezan sesinin yükseltilmesi durumunda köydeki iki caminin imamlarını gözaltına almakla tehdit etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.