Lübnan ordusuna Suriye'den saldırı! Durum normale döndü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.12.2025 03:28
Lübnan, ülkenin doğusunda devriye gezen askerlere Suriye tarafından ateş açıldığını bildirdi. Hermel kentine bağlı Meşrefe bölgesinde yaşanan saldırıda yaralanan olmadığı belirtilirken, Suriye makamları ile kurulan temaslarda durumun normale döndüğü vurgulandı.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hermel kentine bağlı Meşrefe bölgesinde akşam saatlerinde devriye görevi yürüten askerlere Suriye tarafından ateş açıldığı, Lübnan askerlerinin de ateşin geldiği kaynaklara karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, olayda askerler arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedilirken, hadisenin ardından Lübnan ordusu ile ilgili Suriye makamları arasında temaslar kurulduğu ve durumun yeniden normale döndüğü ifade edildi.
Suriye'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.