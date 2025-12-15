Katil İsrail’den mülteci kampına kanlı baskın: 1 çocuk yaralandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.12.2025 01:01
Terör devleti İsrail kana doymuyor. Siyonist ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın orta kesiminde bulunan Celzun Mülteci Kampı’nda Filistinli bir çocuğu yaraladı.
Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, terör ordusu Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Kampta İsrail ordusunun baskınına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.
BİR ÇOCUK YARALANDI
İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.
Ayrıca, Ramallah'ın kuzeyinde kalan Cerir beldesi ile Abud köyüne baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.
Bölgede silah sesleri ile ses ve gaz bombaları kullanıldığı duyuldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
