15 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail’den mülteci kampına kanlı baskın: 1 çocuk yaralandı

Katil İsrail’den mülteci kampına kanlı baskın: 1 çocuk yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.12.2025 01:01
Katil İsrail’den mülteci kampına kanlı baskın: 1 çocuk yaralandı

Terör devleti İsrail kana doymuyor. Siyonist ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın orta kesiminde bulunan Celzun Mülteci Kampı’nda Filistinli bir çocuğu yaraladı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, terör ordusu Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampta İsrail ordusunun baskınına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Siyonist ordusu Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi (FOTO: ARŞİV-AA)Siyonist ordusu Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi (FOTO: ARŞİV-AA)

BİR ÇOCUK YARALANDI

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Ayrıca, Ramallah'ın kuzeyinde kalan Cerir beldesi ile Abud köyüne baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Bölgede silah sesleri ile ses ve gaz bombaları kullanıldığı duyuldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’den mülteci kampına kanlı baskın: 1 çocuk yaralandı Katil İsrail’den mülteci kampına kanlı baskın: 1 çocuk yaralandı Katil İsrail’den mülteci kampına kanlı baskın: 1 çocuk yaralandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör