Katil İsrail’den mülteci kampına kanlı baskın: 1 çocuk yaralandı

Siyonist ordusu Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi (FOTO: ARŞİV-AA)

BİR ÇOCUK YARALANDI

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Ayrıca, Ramallah'ın kuzeyinde kalan Cerir beldesi ile Abud köyüne baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Bölgede silah sesleri ile ses ve gaz bombaları kullanıldığı duyuldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.