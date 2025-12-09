09 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 06:41 Güncelleme: 09.12.2025 06:43
Yer altından gelen 38’inci ateş: Kilauea patlamaları zinciri sürüyor

Hawaii’nin gökyüzünü yeniden kızıl bir perde gibi aydınlatan Kilauea Yanardağı, neredeyse bir yıla yaklaşan aralıksız faaliyetinin yeni bir perdesini açtı. Sabah saatlerinde aniden yükselen lavlar, hem bölge sakinlerini hem de bilim insanlarını alarma geçirirken, yanardağın 38'inci kez harekete geçmesi “bu patlamanın diğerlerinden farkı ne olacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na bağlı Hawaii Yanardağı Gözlemevi yaptığı açıklamada, "Kuzey menfezinden yaklaşık 15–30 metre yüksekliğinde sürekli lavlar püskürüyor" ifadelerini kullanarak "fışkırma yüksekliğinin hızla arttığını" belirtti.

Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor (AA)Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor (AA)

USGS, devam eden patlamanın son bölümünün — yeraltının derinliklerinden gelen erimiş kaya ve gazların 38'inci yükselişi — yerel saatle 08.45'te başladığını bildirdi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın yeniden lav püskürttüğü bildirildi. (AA)Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın yeniden lav püskürttüğü bildirildi. (AA)

USGS'ye göre bu tür faaliyetler, 23 Aralık 2024'te başlayan patlamadan bu yana aralıklarla sürüyor ve genellikle "bir gün veya daha kısa" devam ediyor.

BÖLGEYİ ETKİLEYECEK Mİ?

Servis, tüm patlama faaliyetlerinin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki Halemaʻumaʻu krateriyle sınırlı olduğunu ve bölgedeki havaalanlarının volkanik gaz veya külden etkilenmesinin beklenmediğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) Hawaii Volkan Gözlemevi bilim insanlarından oluşan bir ekip, Kilauea yanardağı yakınlarında gözlem yaptı. (AA)ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) Hawaii Volkan Gözlemevi bilim insanlarından oluşan bir ekip, Kilauea yanardağı yakınlarında gözlem yaptı. (AA)

Yetkililer, yüksek volkanik gaz seviyeleri ve "Pele'nin saçı" olarak bilinen olguya karşı tetikte. Bu olayda lav fışkırması sırasında oluşan volkanik cam telleri, menfezden 15 kilometreden (10 mil) daha uzağa taşınabiliyor.

Sıcak ve cam benzeri volkanik parçacıklar ise menfezlerin 1–3 kilometre (1–2 mil) çevresine düşebiliyor.

Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor. (AA)Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor. (AA)

1983'TEN BU YANA AKTİF VE DÜZENLİ

Kilauea, 1983'ten bu yana son derece aktif ve düzenli olarak patlıyor.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 37'nci patlama. (DHA)Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 37'nci patlama. (DHA)

Bu yanardağ, Hawaii Adaları'ndaki altı aktif volkanın arasında yer alıyor; aynı zamanda dünyanın en büyük volkanı olan Mauna Loa da bunlar arasında.

Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor. (DHA)Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor. (DHA)

Kilauea, komşusu Mauna Loa'dan çok daha küçük olsa da çok daha aktif ve sık sık bölgeyi helikopterle ziyaret eden turistlere kızıl lav gösterileri sunuyor.

