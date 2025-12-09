Yer altından gelen 38’inci ateş: Kilauea patlamaları zinciri sürüyor

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın yeniden lav püskürttüğü bildirildi. (AA)

USGS'ye göre bu tür faaliyetler, 23 Aralık 2024'te başlayan patlamadan bu yana aralıklarla sürüyor ve genellikle "bir gün veya daha kısa" devam ediyor.

BÖLGEYİ ETKİLEYECEK Mİ?

Servis, tüm patlama faaliyetlerinin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki Halemaʻumaʻu krateriyle sınırlı olduğunu ve bölgedeki havaalanlarının volkanik gaz veya külden etkilenmesinin beklenmediğini açıkladı.