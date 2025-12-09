Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 20:28
Suriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu. Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirilirken olaya dair bir açıklama yapılmadı.
Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı. Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.
Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi. Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.