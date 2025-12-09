Rus nakliye uçağı düştü! Mürettebatta kaç kişi vardı?

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." ifadesi kullanıldı.



Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçaktaki mürettebatın akıbetinin belirsiz olduğu kaydedildi.



Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı.



Rus basınında, uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

