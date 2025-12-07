Yunanistan’da 4.6 büyüklüğünde deprem

07 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 05:57
Komşu Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda deprem meydana geldi. Gece saat 23.48'de yaşanan deprem Kalavrita bölgesinde 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi.

Yunanistan Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsünün açıklamasında, 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Kalavrita'nın yaklaşık 6 kilometre batı-güneybatısı olduğu, sarsıntının ise 5 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Deprem bilimci Gerasimos Papadopulos, ulusal basına yaptığı açıklamada, bölgenin sık depremler üreten bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, "şimdilik endişe verici bir durum olmadığını" ifade etti.

Yunan Deprem Planlaması ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas da bölgede geçmişte daha büyük depremler meydana geldiğini anımsatarak, yaşanan sarsıntının ana deprem olup olmadığını söylemek için erken olduğunu bildirdi.

