ABD’de 7 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralı var mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.12.2025 01:45 Güncelleme: 07.12.2025 01:47
ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının büyüklüğünü 7.0 olarak belirledi. İlk bilgilere göre can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.
Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.
Söz konusu bölgede çok az insan nüfusu bulunuyor.