Katliam gibi kaza! İki aracın üzerinden uçtu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 23:33
Romanya'nın Oradea kentinde kavşağa çarparak havalanan araç, karşı şeritteki 2 aracın üzerinden uçtu. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, sürücü hafif yaralandı. Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Romanya'nın Oradea kentinde hızla ilerleyen bir araç, kavşağa çarparak havalandı.
Karşı şeriden giren araç, 2 aracın üzerinden uçup akaryakıt istasyonunun girişine düştü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, 55 yaşındaki sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Yerel medya, sürücünün sağlık sorunu yaşadığını, daha sonra aracın kontrolünü kaybettiğini aktardı.