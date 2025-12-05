Cloudflare sistemi yine çöktü! Uygulamalara erişilemiyor

X, YOUTUBE, SPOTIFY, DISCORD VE CANVA'DA ERROR

Türkiye saatiyle öğleden sonra başlayan ve birçok popüler internet sitesini etkileyen geniş çaplı erişim sorunlarına yol açtı. X (eski Twitter), YouTube, Spotify, Discord ve Canva gibi platformlara erişmeye çalışan kullanıcılar, "500 Internal Server Error" ve "Cloudflare Error 502" uyarılarıyla karşılaştı. Geçtiğimiz hafta benzer bir kesinti yaşayan şirket, bu arızayla yeniden gündeme gelirken, kullanıcı bildirimleri problemin küresel ölçekte yaygın olduğunu ortaya koydu.

DAHA ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

18 Kasım sabahından itibaren sosyal medya platformu X'e erişim konusunda binlerce kullanıcı şikayeti bildirilmişti.

Cloudflare, yaşanan "kritik kesintinin", tehdit trafiğini yönetmek için hazırlanan bir konfigürasyon dosyasının doğru şekilde çalışmaması sonucu ortaya çıktığını ve bunun da normal internet trafiğini yöneten yazılımda aksaklığı tetiklediğini açıkladı.

Şirket, yazılı açıklamasında "Bugün sizi ve genel olarak interneti hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz. Cloudfare hizmetlerinin önemi dikkate alındığında, herhangi bir kesini kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.