Cloudflare sistemi yine çöktü! Uygulamalara erişilemiyor
Cloudflare’daki geniş çaplı arıza nedeniyle birçok popüler uygulama ve siteye erişim durma noktasına geldi. X, YouTube, Spotify, Discord ve Canva’ya girmeye çalışan kullanıcılar, sayfalarda “500 Internal Server Error” ve “Cloudflare Error 502” hatalarıyla karşılaşarak platformlara ulaşamadı.
Geçtiğimiz günlerde çöken Cloudflare sistemi bugün yine aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Cloudflare sisteminin çökmesi sebebiyle uygulamalara erişilemiyor.
CLOUDFLARE YİNE ÇÖKTÜ
İnternet altyapı sağlayıcısı Cloudflare'da bir kez daha teknik arıza meydana geldi.
X, YOUTUBE, SPOTIFY, DISCORD VE CANVA'DA ERROR
Türkiye saatiyle öğleden sonra başlayan ve birçok popüler internet sitesini etkileyen geniş çaplı erişim sorunlarına yol açtı. X (eski Twitter), YouTube, Spotify, Discord ve Canva gibi platformlara erişmeye çalışan kullanıcılar, "500 Internal Server Error" ve "Cloudflare Error 502" uyarılarıyla karşılaştı. Geçtiğimiz hafta benzer bir kesinti yaşayan şirket, bu arızayla yeniden gündeme gelirken, kullanıcı bildirimleri problemin küresel ölçekte yaygın olduğunu ortaya koydu.
DAHA ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ
18 Kasım sabahından itibaren sosyal medya platformu X'e erişim konusunda binlerce kullanıcı şikayeti bildirilmişti.
Cloudflare, yaşanan "kritik kesintinin", tehdit trafiğini yönetmek için hazırlanan bir konfigürasyon dosyasının doğru şekilde çalışmaması sonucu ortaya çıktığını ve bunun da normal internet trafiğini yöneten yazılımda aksaklığı tetiklediğini açıkladı.
Şirket, yazılı açıklamasında "Bugün sizi ve genel olarak interneti hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz. Cloudfare hizmetlerinin önemi dikkate alındığında, herhangi bir kesini kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.
CLOUDFLARE NEDİR, NE İŞE YARAR?
Cloudflare, Inc. içerik dağıtım ağı (CDN), DDoS saldırılarına karşı koruma, internet güvenliği ve DNS hizmetleri sunan ABD merkezli bir teknoloji şirketidir. Türkiye'de ve dünyada pek çok kurumun site güvenliğini sağlamak için tercih ettiği Cloudflare, alan adlarını IP adreslerine yönlendirir ve akıllı trafik yönetimi sayesinde verileri en hızlı rotalardan ileterek kullanıcıların en yakın sunucuya bağlanmasını sağlar.
