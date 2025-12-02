Tunus’ta muhalif Cevher Bin Mübarek’ten açlık grevine ara

Bin Mübarek'in yaptığı yazılı açıklama, savunma heyetinden avukat Delile Musaddık Bin Mübarek tarafından ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yayınlandı.



Bin Mübarek açıklamasında, Tunus sokaklarının, siyasi tutuklukların çektiği sıkıntıları ulusal ve uluslararası platformlara taşıyabilecek kapasitede olduğunu göstermesinin ardından 33 gündür sürdürdüğü açlık grevini geçici olarak durdurmaya karar verdiğini dile getirdi.



Tunuslu muhalif lider, "Mücadele yolunu seçtik ve direnişin bedelini sağlığımız ve bedenlerimizle ödediğimizin farkındayız ancak vatanı ve özgürlüğünü savunmanın vazgeçilemez bir görev olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Tunus Temyiz Mahkemesi 28 Kasım'da, "devlet güvenliğine karşı komplo" davasında tutuklu bulunan sanıklara 10 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiş ve Bin Mübarek'in cezasını da 18 yıldan 20 yıla çıkarmıştı.



Bin Mübarek, 29 Ekim'de açlık grevine başlamış, daha sonra Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Rida Belhac da açlık grevine başlayanlar arasına katılmıştı.



Şabi ile Belhac, 19 Kasım'da açlık grevini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

DEVLET GÜVENLİĞİNE KOMPLO KURMAK SUÇLAMASI



Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.



Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.



Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" nedeniyle gözaltına alındığını savunuyor.