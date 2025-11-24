Malezya’da şiddetli yağış: 11 bin kişi etkilendi

Bernama ajansının haberine göre, Kelantan, Penang, Perlis, Perak, Selangor, Kedah ve Terengganu eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketlerinden toplam 10 bin 922 kişi etkilendi.



Yetkililer, sel felaketinden en çok etkilenen eyaletin Kelantan olduğunu belirterek, bu eyaletteki 3 bin 22 aileden 8 bin 248 kişinin geçici yardım merkezlerinde kaldığını aktardı.



Bölgede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğünü vurgulayan yetkililer, Kelantan'daki durumun kritik olduğunu ifade etti.



Penang, Perlis, Perak, Selangor, Kedah ve Terengganu eyaletlerinde de çok sayıda kişi sel felaketinden etkilendi.



Sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde acil müdahale ve yardım çalışmaları devam ediyor.

