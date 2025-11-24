Filipinler’de sel kontrol bütçesinde yolsuzluk: 7 gözaltı

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Marcos, ülkede sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.



Marcos, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle suçlanan, aralarında eski milletvekillerinin de olduğu 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Geri kalan 9 şüpheliye teslim olmaları için çağrıda bulunan Marcos, bu kişileri saklayanların da cezaya çarptırılabilecekleri uyarısında bulundu.

FİLİPİNLER'DE YOLSUZLUK SKANDALI



Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve bu konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.



Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.



Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada, sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.



Yolsuzluk skandalı, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.