Katil İsrail’den Lübnan’a bombardıman: 1 ölü 21 yaralı

Siyonist Sözcü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini bildirdi. Adraee, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birinin hedef alındığını iddia etti.

Lübnan basını ise saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

TERÖR DEVLETİNDEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri olduğu savunulan bir ismin hedef alındığı iddia edildi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Israel Katz'la yaptığı görüşmenin ardından saldırı emri verdiği kaydedildi.

Siyonist basını ise saldırıda ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Heysem Ali Tabatabai'nin hedef alındığını öne sürdü.