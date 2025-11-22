Ukrayna Dobropilya yönünde 430 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı!

Sırskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) askeri komitesi toplantısına çevrim içi katıldığını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında Avrupalı yetkililer ile bilgi paylaştığını aktaran Sırskiy, "Düşman, Ukrayna yerleşim birimlerine ve enerji altyapı tesislerine saldırmaya devam ediyor ve cephe hattı boyunca saldırı eylemlerini yoğunlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Rus ordusunun savaşın başından bu yana Ukrayna'ya yönelik 112 binin üzerinde "Şahed" tipi insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini kaydederek, "Bu İHA'ların öncelikli hedefleri konutlar ve sivil altyapıydı. Bu ise çocukların ve sivillerin ölümüne yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Dobropilya yönünde Rus ordusuna yönelik karşı saldırının yürütüldüğünü anımsatan Sırskiy, ağustos-ekim aylarında bu yönde 430 kilometrekareden fazla alanı kurtardıklarını belirtti.