Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria’da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ile kentin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Evlerde yapılan aramanın ardından aralarında milletvekili Cemal el-Tayravi ile 2 oğlunun bulunduğu 9 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusu, Tulkerim kentinde de Hamza el-Hattab isimli genci evine düzenlediği baskının ardından alıkoydu.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummar kasabasında ise yerel kaynaklar AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun onlarca eve baskın düzenleyerek bazı evlerdeki eşyaları tahrip ettiğini, yaklaşık 60 Filistinliyi kasaba meydanlarında alıkoyarak sorguladıktan sonra serbest bıraktığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail ordusunun kasabaya 4 gündür düzenlediği baskınlarda halka kötü muamelede bulunduğunu, bazılarına saldırarak, kimini darbettiğini anlattı.