Washington’da Trump–Mamdani zirvesi! New York’un Müslüman başkanı Beyaz Saray’da

New York'un yeni seçilen Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a arka kapıdan giriş yaptıktan sonra Trump ile bir araya geldi.

"BİRLİKTE İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum" dedi.

"BARIŞ İÇİN ZELENSKIY'NİN ONAYI GEREKİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, "Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bunu onaylaması gerekiyor" dedi.