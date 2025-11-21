New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani Trump’la buluşacak: Uzmanından uyarı: Zelenskiy tuzağına dikkat

New York'un seçilen yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme yapacak.

Daha koltuğa oturmadan ulusal siyasetin en sert tartışmalarının merkezine oturan Mamdani, görüşme öncesi "Ne olacaksa hazırım" mesajını verdi.

34 yaşındaki Demokratik Sosyalist siyasetçi, New York'un tarihindeki ilk Müslüman belediye başkanı olmaya hazırlanırken, Trump cephesi Mamdani'yi "komünist" ilan ederek tansiyonu daha da yükseltti. Trump'ın basın sekreteri Karoline Leavitt, "Yarın Beyaz Saray'a bir komünist geliyor" sözleriyle gerilimi körükledi.

TRUMP'TAN SERT ÇIKIŞLAR: DEPORTE EDİLMELİ

Queensli iki siyasetçinin kişisel kökenleri benzer olsa da siyasi tarzları uçurum kadar farklı. Trump, Mamdani'yi yalnızca "komünist" olmakla suçlamakla kalmadı; Afrika doğumlu olması üzerinden 'ülkeye geri gönderilmeli' imasında bulundu.

Başkan, Mamdani göreve gelir gelmez New York'un federal fonlarının kesilebileceğini ve diğer Demokrat şehirlerde olduğu gibi Ulusal Muhafız konuşlandırabileceğini de söyleyerek rest çekti.