New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani Trump’la buluşacak: Uzmanından uyarı: Zelenskiy tuzağına dikkat

Giriş: 21.11.2025 12:48 Güncelleme: 21.11.2025 13:06
New York’un seçilen Müslüman sol görüşlü yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ulusal gündemi sarsan sert sözlerin ardından bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

New York'un seçilen yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme yapacak.

Daha koltuğa oturmadan ulusal siyasetin en sert tartışmalarının merkezine oturan Mamdani, görüşme öncesi "Ne olacaksa hazırım" mesajını verdi.

34 yaşındaki Demokratik Sosyalist siyasetçi, New York'un tarihindeki ilk Müslüman belediye başkanı olmaya hazırlanırken, Trump cephesi Mamdani'yi "komünist" ilan ederek tansiyonu daha da yükseltti. Trump'ın basın sekreteri Karoline Leavitt, "Yarın Beyaz Saray'a bir komünist geliyor" sözleriyle gerilimi körükledi.

TRUMP'TAN SERT ÇIKIŞLAR: DEPORTE EDİLMELİ

Queensli iki siyasetçinin kişisel kökenleri benzer olsa da siyasi tarzları uçurum kadar farklı. Trump, Mamdani'yi yalnızca "komünist" olmakla suçlamakla kalmadı; Afrika doğumlu olması üzerinden 'ülkeye geri gönderilmeli' imasında bulundu.

Başkan, Mamdani göreve gelir gelmez New York'un federal fonlarının kesilebileceğini ve diğer Demokrat şehirlerde olduğu gibi Ulusal Muhafız konuşlandırabileceğini de söyleyerek rest çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da New Yrok'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Demokratçı Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak. İkilinin görüşmesinin gerilime mi iş birliğine mi dayalı olacağı merak ediliyor. (AFP)ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da New Yrok'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Demokratçı Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak. İkilinin görüşmesinin gerilime mi iş birliğine mi dayalı olacağı merak ediliyor. (AFP)

MAMDANİ'NİN YILDIZ YÜKSELİŞİ: BİR MİLYONUN ÜZERİNDE OYLA TARİH YAZDI

Seçim kampanyasına neredeyse sıfır tanınırlıkla başlayan Mamdani, yüksek yaşam maliyetine karşı "yenilikçi ama cesur" vaatleriyle dikkat çekti:

  • Kira dondurması
  • Ücretsiz otobüs ulaşımı
  • Şehir tarafından işletilen market modeli

Bu söylemler, onu 1969'dan bu yana New York'ta 1 milyon oyu geçen ilk aday yaptı.

Ancak Mamdani yalnızca sol kanada yaslanmadı — polis teşkilatının başına mevcut komiser Jessica Tisch'i yeniden atayarak merkeze de göz kırptı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ YUMUŞAMA: "NEW YORK'UN ÇIKARI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Kampanya döneminde kendisini "anti-Trump direnişinin" parçası olarak konumlayan Mamdani, seçim zaferinden sonra daha uzlaşmacı bir çizgi benimsedi. Yaşam maliyeti krizinin aciliyeti nedeniyle Trump'la görüşmeye istekli olduğunu vurguladı.

Syracuse Üniversitesi'nden Prof. Grant Reeher, görüşmeden Trump'ın basın önünde "Ben onunla çalışabilirim" minvalinde bir mesaj vermesinin muhtemel olduğunu belirtti.

"ZELENSKİY SENARYOSU YAŞANABİLİR": UZMANLARDAN UYARI

Trump'ın Oval Ofis görüşmelerinde konuklarını aniden köşeye sıkıştırdığı biliniyor. Columbia Üniversitesi'nden Lincoln Mitchell, Mamdani'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Trump ve yardımcısı JD Vance tarafından kameralar önünde sıkıştırıldığı ve seslerin yükseldiği durumun benzerine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Başkan Trump arasında geçtiğimiz Mart ayında Beyaz Saray’da yapılan görüşmede tansiyon yükselmiş, tartışma kameraların önünde yaşanmıştı. O anlar, Trump’ın Zelenskiy’i Oval Ofis’in atmosferini kullanarak ‘tuzak bir senaryoya’ çektiği yönünde yorumlara neden olmuştu. (AFP)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Başkan Trump arasında geçtiğimiz Mart ayında Beyaz Saray’da yapılan görüşmede tansiyon yükselmiş, tartışma kameraların önünde yaşanmıştı. O anlar, Trump’ın Zelenskiy’i Oval Ofis’in atmosferini kullanarak ‘tuzak bir senaryoya’ çektiği yönünde yorumlara neden olmuştu. (AFP)

NETANYAHU RESTİ HALA GÜNDEMDE: "NEW YORK'A GELİRSE UCM KARARLARINI UYGULARIM"

Mamdani'nin ulusal profili seçim kampanyasından çok önce, Orta Doğu'da bnlerce insanı katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çıkışıyla geniş yankı uyandırmıştı.

Henüz adayken yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş ve bu sözleri dünya basınında yer bulmuştu.

Bu çıkış, Trump'ın İsrail politikasında Netanyahu'ya sıkı destek verdiği dönemde, iki isim arasındaki ideolojik mesafenin bir başka göstergesi olarak yeniden gündeme taşınıyor.

"SESİ AÇ!": MAMDANİ'DEN TRUMP'A MEYDAN OKUMA

Seçimi kazandığı gece kameraya bakarak "Donald Trump, izlediğini biliyorum. Sana dört kelimem var: Sesin aç iyi dinle" diyen Mamdani, Beyaz Saray'daki ilk karşılaşmaya giderken gerginliğin dozunun kolay düşmeyeceğini gösteriyor.

New York Belediye Başkanlığı için yarışan Demokrat aday Zohran Mamdani, 4 Kasım 2025’te New York’un Brooklyn bölgesinde düzenlenen seçim gecesi etkinliğinde, 2025 New York Belediye Başkanlığı yarışını kazanmasının ardından eşi ile birlikte sahnede el sallıyor. (REUTERS)New York Belediye Başkanlığı için yarışan Demokrat aday Zohran Mamdani, 4 Kasım 2025’te New York’un Brooklyn bölgesinde düzenlenen seçim gecesi etkinliğinde, 2025 New York Belediye Başkanlığı yarışını kazanmasının ardından eşi ile birlikte sahnede el sallıyor. (REUTERS)

Cuma günkü görüşmede tüm gözler Oval Ofis'te olacak:

Trump, New York'un yeni Müslüman belediye başkanını köşeye sıkıştırmaya mı çalışacak, yoksa iki taraf arasında zorlu da olsa bir iş birliği zemini mi doğacak?

