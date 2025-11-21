New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani Trump'la buluşacak: Uzmanından uyarı: Zelenskiy tuzağına dikkat
New York’un seçilen Müslüman sol görüşlü yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ulusal gündemi sarsan sert sözlerin ardından bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.
New York'un seçilen yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme yapacak.
Daha koltuğa oturmadan ulusal siyasetin en sert tartışmalarının merkezine oturan Mamdani, görüşme öncesi "Ne olacaksa hazırım" mesajını verdi.
34 yaşındaki Demokratik Sosyalist siyasetçi, New York'un tarihindeki ilk Müslüman belediye başkanı olmaya hazırlanırken, Trump cephesi Mamdani'yi "komünist" ilan ederek tansiyonu daha da yükseltti. Trump'ın basın sekreteri Karoline Leavitt, "Yarın Beyaz Saray'a bir komünist geliyor" sözleriyle gerilimi körükledi.
TRUMP'TAN SERT ÇIKIŞLAR: DEPORTE EDİLMELİ
Queensli iki siyasetçinin kişisel kökenleri benzer olsa da siyasi tarzları uçurum kadar farklı. Trump, Mamdani'yi yalnızca "komünist" olmakla suçlamakla kalmadı; Afrika doğumlu olması üzerinden 'ülkeye geri gönderilmeli' imasında bulundu.
Başkan, Mamdani göreve gelir gelmez New York'un federal fonlarının kesilebileceğini ve diğer Demokrat şehirlerde olduğu gibi Ulusal Muhafız konuşlandırabileceğini de söyleyerek rest çekti.
MAMDANİ'NİN YILDIZ YÜKSELİŞİ: BİR MİLYONUN ÜZERİNDE OYLA TARİH YAZDI
Seçim kampanyasına neredeyse sıfır tanınırlıkla başlayan Mamdani, yüksek yaşam maliyetine karşı "yenilikçi ama cesur" vaatleriyle dikkat çekti:
- Kira dondurması
- Ücretsiz otobüs ulaşımı
- Şehir tarafından işletilen market modeli
Bu söylemler, onu 1969'dan bu yana New York'ta 1 milyon oyu geçen ilk aday yaptı.
Ancak Mamdani yalnızca sol kanada yaslanmadı — polis teşkilatının başına mevcut komiser Jessica Tisch'i yeniden atayarak merkeze de göz kırptı.
GÖRÜŞME ÖNCESİ YUMUŞAMA: "NEW YORK'UN ÇIKARI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"
Kampanya döneminde kendisini "anti-Trump direnişinin" parçası olarak konumlayan Mamdani, seçim zaferinden sonra daha uzlaşmacı bir çizgi benimsedi. Yaşam maliyeti krizinin aciliyeti nedeniyle Trump'la görüşmeye istekli olduğunu vurguladı.
Syracuse Üniversitesi'nden Prof. Grant Reeher, görüşmeden Trump'ın basın önünde "Ben onunla çalışabilirim" minvalinde bir mesaj vermesinin muhtemel olduğunu belirtti.
"ZELENSKİY SENARYOSU YAŞANABİLİR": UZMANLARDAN UYARI
Trump'ın Oval Ofis görüşmelerinde konuklarını aniden köşeye sıkıştırdığı biliniyor. Columbia Üniversitesi'nden Lincoln Mitchell, Mamdani'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Trump ve yardımcısı JD Vance tarafından kameralar önünde sıkıştırıldığı ve seslerin yükseldiği durumun benzerine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
NETANYAHU RESTİ HALA GÜNDEMDE: "NEW YORK'A GELİRSE UCM KARARLARINI UYGULARIM"
Mamdani'nin ulusal profili seçim kampanyasından çok önce, Orta Doğu'da bnlerce insanı katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çıkışıyla geniş yankı uyandırmıştı.
Henüz adayken yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş ve bu sözleri dünya basınında yer bulmuştu.
Bu çıkış, Trump'ın İsrail politikasında Netanyahu'ya sıkı destek verdiği dönemde, iki isim arasındaki ideolojik mesafenin bir başka göstergesi olarak yeniden gündeme taşınıyor.
"SESİ AÇ!": MAMDANİ'DEN TRUMP'A MEYDAN OKUMA
Seçimi kazandığı gece kameraya bakarak "Donald Trump, izlediğini biliyorum. Sana dört kelimem var: Sesin aç iyi dinle" diyen Mamdani, Beyaz Saray'daki ilk karşılaşmaya giderken gerginliğin dozunun kolay düşmeyeceğini gösteriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taç gözyaşlarıyla geldi: Kainat Güzellik Yarışması birincisi Fatima Bosch kimdir?
- 21 Kasım TV yayın akışında neler var? Bu akşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına o bölgeyi vuracak, sağanak yağış kapıda
- Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
- Network filminde Oscar kazanan Beatrice Straight filmde kaç dakika görünmüştür?
- Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?
- Ay'a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?
- Okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?
- Ekim 2025'te Veli Efendi Hipodromu'nda 15 tay arasından rekor fiyatla satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?
- Sakatlanma korkusu bitiyor! Koşarken gözden kaçırdığınız o detay
- Bilimin yeni gözdesi! Damarları temizleyen o baharatın gizli gücü açıklandı
- Cuma namazı vakitleri: 21 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…