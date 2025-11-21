EuroLeague maçı öncesi gerilim: İtalya sokakları Maccabi Tel Aviv yüzünden karıştı

Foto: Reuters

"ŞUAN Kİ TABLO KORKUNÇ BOYUTTA"

Maç oynanacak" açıklamasını yapmıştı akşam saatlerinde. Tabii yoğun güvenlik önlemleri altında Maccabi takımı salona alındığını söyleyebiliriz. Ancak şu ana kadar maçın başlamasına yaklaşık 4 dakika var ama şu ana kadar olumsuz bir bilgi geldiğini söyleyemeyiz oynanıp oynanmayacağı ama gerçekten şu anda tam bir savaş alanına döndüğünü söyleyebiliriz Bologna'da bu önemli, bu kritik maç öncesinde. Ne olur bilmem ama kısaca benim şimdilik gelen bilgiler doğrultusunda son dakika bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Anbean gelen bilgileri oradan sizlere aktardım. Ama her an iptal olabilir veya bu olaylar daha da büyüyebilir ki büyüyecek gibi görünüyor şu anki gelen bilgiler doğrultusunda. Bir de akşam karanlığı olması nedeniyle birçok gösterici bunu fırsat da bilecektir. Hem İsrail karşıtı hem Filistin'e destek, [tadarası] zanlılar da ne yazık ki böyle gösterilerde biliyorsunuz olabiliyor. Onların da amacı farklı olabiliyor. Ama şu anki tablo gerçekten korkunç diyebiliriz Bologna'da. Zaten ekranlara da yansıyan görüntüler var. Uluslararası haber ajanslarını da şu anda size paylaştığı görüntüler. Polis geniş güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Ama tabii salona girecekler çok detaylı bir şekilde arandığını söyleyebiliriz. Ama tabii dışarıda da çok çok büyük bir katılım var. Bu maça protesto ve tepkiler ciddi şekilde fazla. Her an iptal olabilir mi? Olma ihtimali de var ama şu an için resmi bir açıklama olmadığı için bunu söyleyemiyoruz. Ama şu anda Bologna bir tam savaş alanına döndüğünü söylemek mümkün. Kısaca sizlere toparlamaya çalıştım son dakika bilgilerini.