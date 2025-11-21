EuroLeague maçı öncesi gerilim: İtalya sokakları Maccabi Tel Aviv yüzünden karıştı
Turkish Airlines EuroLeague’in 12. haftasında karşı karşıya gelen Virtus Bologna ile Maccabi Tel Aviv maçı öncesi, İtalya sokaklarında tansiyon yükseldi. İtalyanlar, Filistin'de soykırım yapan katil İsrail için protestolarda bulunurken kentin birçok noktasında çok sayıda çatışma yaşandığı bildirildi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında İtalya'da oynanan Virtus Bologna–Maccabi Tel Aviv BC maçı öncesi sokaklarda tansiyon yükseldi. Bologna kentinde bu akşamki maç öncesinde binlerce kişi şehir merkezindeki Maggiore Meydanı'nda bir araya gelerek, İsrail takımlarının uluslararası spor müsabakalarında mücadele etmesine, dolayısıyla Maccabi Tel Aviv takımının bu akşam maça çıkmasına tepki gösterdi.
Ulusal basına yansıyan bilgi ve görüntülere göre, protestocular, "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi açarak, Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım yapan İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesini istedi. Göstericiler, "Filistin'e özgürlük" slogan attı.
Kentteki yürüyüş sırasında, Lame Caddesi'nde bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı.
SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Güvenlik güçleri, olaylara tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bazı göstericilerin de çöp kutularıyla bariyerler kurduğu ve meşalelerle karşılık verdiği görüldü. Olaylar sebebiyle bazı caddelerin savaş alanına döndüğü belirtildi.
İtalya'da dün oynanan yine Basketbol Avrupa Ligi mücadelesi olan EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Hapoel maçı öncesinde Milano kentinde de İsrail ekibi protesto edilmişti.
A HABER SICAK BÖLGEDE
A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bölgeden son gelişmeleri aktardı:
Oldukça gerilimli bir akşam var bu akşam İtalya'da Virtus-Maccabi maçı için aslında günler öncesinden başlayan tepkiler vardı, polemikler vardı. Hatırlayacaksınız Dünya Kupası'na katılmak için İtalya-İsrail karşılaşmasına da yönelik tepkiler vardı. Ancak bu akşamki bu basketbol maçı öncesi ortaya çıkan olaylar ciddi şekilde çok çok büyük boyutta ve polis gerçekten aşırı derecede güç kullanarak müdahale etmek zorunda kaldı. Ki polis hattına doğru havai fişekler, patlayıcı maddeler fırlattı göstericiler. Ancak buna karşılık polis şu sıralarda hâlen tazyikli suyla karşılık vermeye de devam ediyor. Bölgede oldukça geniş güvenlik önlemleri alınmıştır ve gelen bilgiler doğrultusunda hem medya hem bölgedeki meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda...
"FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞLERİ VARDI"
Eurolig karşılaşmasıydı biliyorsunuz. Gerçekten günler öncesi başlayan bir protesto vardı. Kırmızı bölge, PalaDozza (basketbol oynanacağı bölge) yaklaşık 500 güvenlik güvenlik görevlisi konuşlandırılmıştı. Ancak Filistin'e destek yürüyüşleri vardı. Diğer yandan bu maçın oynanmaması için eee, tepkiler, girişimler vardı ve bu yürüyüş saatler, dakikalar ilerledikçe 5.000'den fazla kişinin katıldığı bilgileri geldi. Gerçekten büyük çapta, kısa süre içinde gelen katılım sayesinde tepkilere karşı polis zorlu bir şekilde müdahale, müdahale etmek zorunda kaldı. Şu sıralarda hâlen devam ediyor. Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda ise net bir şu anda bilgi bize ulaşmadı ama her an iptal de olabilir. Utanç maçı olarak nitelendiriyor yetkililer ve polis siyasetler de büyük çapta tepkiler var. Diyorsun polis hattına havai fişekler, yumurtalar, boya kutuları atıldı göstericiler tarafından. Ancak tazyikli ve göz yaşartıcı gazla polis karşılık vermek zorunda kaldı. Ve atılan sloganlar "Filistin'e özgürlük", "Herkes İsrail'e karşı" şeklinde hükümete karşı sloganlar atıldığı ve atılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Corriere dello Sport gazetesindeki arkadaşım olay yerinde şu anda. Ondan gelen bilgileri yayına girmeden önce teyit ettim ve ciddi şekilde geniş güvenlik önlemleri var ama büyük çapta da olayların şu anda devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve yaralılar olduğu söyleniyor ama sayı olarak vermem şu anda imkansız. Özellikle İçişleri Bakanlığı'ndan da sert bir tepki veren açıklama yapıldı: "Kararı şiddet, bu oynanacak maça şiddetiyle onların karşısında bir güç kullanmak zorunda kalıyoruz.
"ŞUAN Kİ TABLO KORKUNÇ BOYUTTA"
Maç oynanacak" açıklamasını yapmıştı akşam saatlerinde. Tabii yoğun güvenlik önlemleri altında Maccabi takımı salona alındığını söyleyebiliriz. Ancak şu ana kadar maçın başlamasına yaklaşık 4 dakika var ama şu ana kadar olumsuz bir bilgi geldiğini söyleyemeyiz oynanıp oynanmayacağı ama gerçekten şu anda tam bir savaş alanına döndüğünü söyleyebiliriz Bologna'da bu önemli, bu kritik maç öncesinde. Ne olur bilmem ama kısaca benim şimdilik gelen bilgiler doğrultusunda son dakika bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Anbean gelen bilgileri oradan sizlere aktardım. Ama her an iptal olabilir veya bu olaylar daha da büyüyebilir ki büyüyecek gibi görünüyor şu anki gelen bilgiler doğrultusunda. Bir de akşam karanlığı olması nedeniyle birçok gösterici bunu fırsat da bilecektir. Hem İsrail karşıtı hem Filistin'e destek, [tadarası] zanlılar da ne yazık ki böyle gösterilerde biliyorsunuz olabiliyor. Onların da amacı farklı olabiliyor. Ama şu anki tablo gerçekten korkunç diyebiliriz Bologna'da. Zaten ekranlara da yansıyan görüntüler var. Uluslararası haber ajanslarını da şu anda size paylaştığı görüntüler. Polis geniş güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Ama tabii salona girecekler çok detaylı bir şekilde arandığını söyleyebiliriz. Ama tabii dışarıda da çok çok büyük bir katılım var. Bu maça protesto ve tepkiler ciddi şekilde fazla. Her an iptal olabilir mi? Olma ihtimali de var ama şu an için resmi bir açıklama olmadığı için bunu söyleyemiyoruz. Ama şu anda Bologna bir tam savaş alanına döndüğünü söylemek mümkün. Kısaca sizlere toparlamaya çalıştım son dakika bilgilerini.
