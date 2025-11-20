Endonezya’da toprak kayması! Ölenlerin sayısı yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, Orta Cava eyaletinde süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Muhari, Cilacap kentinde 4 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 20'ye çıktığını, kayıp 3 kişi için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Banjarnegara bölgesinde ise en az 54 evin yıkıldığı ve yaklaşık 1000 kişinin devletin sağladığı barınaklara sığındığı bilgisini veren Muhari, kayıp 25 kişinin bulunması için 500'den fazla arama kurtarma çalışanının görevlendirildiğini belirtti.

Muhari, Banjarnegara'da 1 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve buradaki ölü sayısının da 3'e yükseldiğini kaydetti.