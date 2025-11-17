Rusya Ukrayna’da Türk gemisini hedef aldı! DGM’den açıklama: Yaralanan yok

17 Kasım 2025, Pazartesi
17.11.2025
Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA Rusya tarafından vuruldu. Alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle Romanya'nın Plauru köyü sakinleri tahliye edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

TÜRK GEMİSİ ORINDA VURULDU!

Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldı.

PATLAMA TEHLİKESİ SONRASI TAHLİYE

Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

"YARALANAN YOK"

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait Odessa'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.

