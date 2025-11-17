Rusya Ukrayna’da Türk gemisini hedef aldı! DGM’den açıklama: Yaralanan yok

Denizlik Genel Müdürlüğü

PATLAMA TEHLİKESİ SONRASI TAHLİYE

Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

"YARALANAN YOK"

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait Odessa'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.