İtalya’da sel: Çatıdan yardım çağırdılar! 2 kayıp

İtalya'da aşırı yağışlar, sel ve taşkınlara yol açtı (AFP)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



İtalyan İtfaiyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cormons'ta toprak kaymasından etkilenen bir evde kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü açıkladı.



Yine Gorizia'ya bağlı Romans d'Isonzo ve Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri'nin aşırı yağışlarla taşması neticesinde Versa'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İtalyan İtfaiyesi helikopteri, Versa'daki durumu havadan görüntülerken, yardım yapılacak noktaları belirledi.

EVİN ÇATISINDAN YARDIM ÇAĞRISI



Versa'da yaşayanların evlerin çatılarına çıkarak yardım çağrısında bulunduğu, itfaiye ekiplerinin yardım ve kurtarma operasyonu başlattığı basına yansıdı.



Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova'da da aşırı yağış dolayısıyla pek çok cadde ve sokak sular altında kalırken, kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşandığı ve bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü belirtildi.