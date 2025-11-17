İtalya'da sel: Çatıdan yardım çağırdılar! 2 kayıp
İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlı hava koşullarının, sel ve taşkınlara yol açtığı ve Gorizia kentinde toprak kayması sonucunda 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde dünden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağış, birçok noktada günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kenti ve civarı, aşırı yağışların yol açtığı selden en çok etkilenen yerlerin başında geldi.
Gorizia'ya bağlı Cormons kasabasında yağışların neden olduğu toprak kayması, en az üç konutu etkilerken, bölgedeki diğer konutların tedbir maksatlı boşaltıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İtalyan İtfaiyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cormons'ta toprak kaymasından etkilenen bir evde kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü açıkladı.
Yine Gorizia'ya bağlı Romans d'Isonzo ve Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri'nin aşırı yağışlarla taşması neticesinde Versa'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İtalyan İtfaiyesi helikopteri, Versa'daki durumu havadan görüntülerken, yardım yapılacak noktaları belirledi.
EVİN ÇATISINDAN YARDIM ÇAĞRISI
Versa'da yaşayanların evlerin çatılarına çıkarak yardım çağrısında bulunduğu, itfaiye ekiplerinin yardım ve kurtarma operasyonu başlattığı basına yansıdı.
Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova'da da aşırı yağış dolayısıyla pek çok cadde ve sokak sular altında kalırken, kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşandığı ve bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü belirtildi.
