Bangladeş’in görevden alınmış Başbakanı Hasina idam cezasına çarptırıldı

Bangladeş eski başbakanı Sheikh Hasina (REUTERS)

Bu karar, Bangladeş'teki eski bir lidere karşı son on yıllardaki en dramatik hukuki adım olarak değerlendiriliyor ve Şubat başında yapılması beklenen parlamento seçimlerinden aylar önce geldi.

PARTİ YASAKLI, ÜLKEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Hasina'nın partisi Awami League, seçimlere katılması yasaklanmış durumda. Pazartesi açıklanan kararın, seçim öncesinde yeni huzursuzluklara yol açabileceği endişesi bulunuyor.

Ulusal savaş suçları mahkemesi Uluslararası Suçlar Mahkemesi, başkent Dhaka'da sıkı güvenlik önlemleri altında ve Hasina'nın yokluğunda kararını açıkladı; Hasina Ağustos 2024'te Hindistan'a kaçmıştı.

HASİNA'DAN MAHKEME KARARINA SERT TEPKİ

Bangladeş'in görevden alınmış Başbakanı Sheikh Hasina, aleyhine verilen mahkeme kararlarını "demokratik yetkisi olmayan seçilmemiş bir hükümet tarafından kurulan ve yönetilen hileli bir mahkeme tarafından verildi" sözleriyle eleştirdi.

Hasina, kararları "taraflı ve siyasi motivasyonlu" olarak nitelendirirken, mahkemede "kendimi savunmak için adil bir fırsat verilmediğini" söyledi.

Eski başbakan, ayrıca "Kanıtların adil şekilde tartılabileceği, düzgün bir mahkemede bana yöneltilen suçlarla yüzleşmekten korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

İDAM VE MÜEBBET CEZASI

Mahkeme, insanlığa karşı suçlar kapsamında Hasina'ya müebbet hapis cezası verirken, gösteriler sırasında ölümlere neden olduğu gerekçesiyle idam cezası verdi.

İdam cezasının açıklanmasının ardından mahkeme salonunda alkış ve sevinç sesleri yükseldi.