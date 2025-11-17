Ateşkeste sayısız ihlal! Katil İsrail Gazze’de 3 Filistinliyi katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerlerinin, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.



Ayrıca İsrail işgal güçlerine ait insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Atatra bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yıkılan binaların enkazı altında kayboldu.



GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI



ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.



Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.



İsrail işgal güçlerinin anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.



İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

