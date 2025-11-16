Kuraklıkla boğuşuyorlardı: Irak'ın kuzeyine aylar sonra yağmur yağdı
Kuraklıkla boğuşan Irak'ın Erbil kenti başta olmak üzere kuzeyinde bulunan bölgelere aylar sonra yağmur yağdı.
Uzun bir sürenin ardından birkaç dakikalığına yağan yağmur Erbillilerin yüzünü güldürdü. Yağmur, hava kirliliği ve toz taşınımı gibi sorunlar yaşanan Erbil'in havasında görece bir temizlik sağladı.
Diğer yandan Türkiye sınırında bulunan Duhok kenti ile Zaho ilçesinde de dün başlayan yağış bugün de devam etti. Yağışla birlikte bazı bölgelerde küçük çaplı sel meydana geldi.
Zaho Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamaya göre bazı mahallelerde su baskınları yaşandı ve bazı araçlar selden zarar gördü.
SÜRÜCÜLERE YOĞUN YAĞIŞ ZORLUĞU
Duhok kent merkezinde de yoğun yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı.
Duhok Meteoroloji Dairesine göre, en çok yağış Amediye ilçesinde görüldü.
Cuma günü yağmur duasına çıkılan Süleymaniye kentinde dün başlayan yağış bölge halkını sevindirdi.
