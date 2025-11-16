Japonya’da büyük panik! Ayı alışveriş merkezine daldı

Kyodo ajansının haberine göre, Akita eyaletindeki alışveriş merkezine yerel saatle 11.20 civarında ayı girdi.

Olay yerine intikal eden polis, alışveriş merkezindeki tüm müşterilerin güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı.

Polis, alışveriş merkezinin girişlerini kapattı ve bölgede trafik kısıtlamaları uyguladı.

Öte yandan ekipler tarafından sakinleştirici iğne ile bayıltılan ayı, elektroşok tabancasıyla öldürüldü.

Alışveriş merkezi günün geri kalanında kapalı kaldı.

Japonya, son dönemde giderek artan ayı saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Başbakan Takaiçi Sanae, 12 Kasım'da ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.