14 Kasım 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Süveyda'da silahlı gruplardan yerleşim yerlerine saldırı!

Süveyda'da silahlı gruplardan yerleşim yerlerine saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.11.2025 01:22 Güncelleme: 14.11.2025 01:23
ABONE OL
Süveyda’da silahlı gruplardan yerleşim yerlerine saldırı!

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde kanun dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırılar düzenledi. Saldırılar Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlar ile gerçekleştirildi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde kanun dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynağı, kanun dışı silahlı grupların Süveyda kırsalındaki yerleşim yerlerine saldırdığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, saldırıların Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlarla yapıldığını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süveyda’da silahlı gruplardan yerleşim yerlerine saldırı! Süveyda’da silahlı gruplardan yerleşim yerlerine saldırı! Süveyda’da silahlı gruplardan yerleşim yerlerine saldırı!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör