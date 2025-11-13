Rusya Ukrayna’ya ait 130 İHA’yı imha ettiğini açıkladı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 08.00'e kadar 130 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölge ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki birkaç evin hasar gördüğünü bildirdi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Klıçkov, can kaybının olmadığını ifade etti.