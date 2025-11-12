Fransa ve İsrail arasında güvenlik fuarı krizi! Siyonistler küplere bindi

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Fransız yetkililer İsrail'e, fuara katılım başvurusunda bulunan 45 şirketin listesinin incelendiğini ve 8 şirkete katılım izni verilmeyeceğini bildirdi.



Fransız tarafı, kararın gerekçesi olarak bu şirketlerin 18-25 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan "Milipol Paris" güvenlik fuarına katılımı halinde Filistin halkına destek veren örgütlerin protestolar düzenleyebileceği endişesini gösterdi.



Kanal 12, "İsrail'de Fransa'nın kararına şaşkınlık ve öfkeyle tepki gösterildi. Bu kararın, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de yürürlükte olan ateşkese rağmen alınması dikkat çekti." ifadelerine yer verdi.

KARAR TERÖR DEVLETİ İLE FRANSA'NIN İLİŞKİSİNİ DAHA DA ZEDELEYECEK

Haberde, İsrail'in, Paris'in bu tutumunun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da zedeleyeceği uyarısında bulunduğu ve Fransa'ya karşı diplomatik ve medya düzeyinde sert bir yanıt vermesinin beklendiği belirtildi.



İsrailli bir yetkili, kanala yaptığı açıklamada, "Bu adımın iki ülke ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ DEVREDE



Fransız makamlarının, fuara katılmasına izin verilmeyen 8 İsrailli şirketin isimlerini bugün açıklaması bekleniyor.



Öte yandan İsrael Hayom gazetesine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Tel Aviv'in Paris Büyükelçiliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararının geri çekilmesi için girişim başlattı.

NE OLMUŞTU?



Haziran ayında Paris'te düzenlenen hava fuarında da benzer bir gelişme yaşanmış, Fransız hükümeti adına hareket eden organizatörler, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin stantlarından saldırı silahlarının kaldırılmasını talep etmişti.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Paris'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'deki insani durumun felaket boyutlarına ulaştığını söylemişti.



Macron, "Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardımların güvenli şekilde ve Birleşmiş Milletler gözetiminde ulaştırılması sağlanmalı. Uluslararası insani hukuk tamamen uygulanmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in Batı Şeria'yı kısmen veya tamamen ilhak etmesi durumunda bunun "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceğini vurgulamıştı.



Macron, "İsrail'in Batı Şeria'da süren yerleşim faaliyetleri ve yerleşimcilerin şiddeti tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu durum bölgenin istikrarını tehdit ediyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor." demişti.