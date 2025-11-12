Filistin ve Fransa’dan ortak komisyon kurma kararı

12 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.11.2025 13:03
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdiklerini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Abbas ile Paris'te dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Abbas ile "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdiklerini kaydetti.

Bu komisyonun, Filistin Devleti'nin yeni anayasasının hazırlanması sürecine eşlik etmeyi hedeflediğini belirten Macron, Abbas'ın ülkesinin yeni anayasa projesini kendisine tanıttığını ifade etti.

Abbas'ın Paris ziyareti kapsamında bugün de Ulusal Meclis Başkanı Yael-Braun Pivet ile bir araya gelmesi bekleniyor.

