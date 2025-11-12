ABD’nin Karayipler’deki faaliyetleri Fransa’yı endişelendiriyor

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısına katılmak üzere Kanada'da bulunan Barrot, burada basına yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler'deki "operasyonlarını" değerlendirdi.



Barrot, "Karayipler bölgesindeki askeri operasyonları endişeyle izledi çünkü bunlar uluslararası hukuku hiçe sayıyor." diyerek, Fransa'nın bölgede gerilimin tırmanışını engellemek istediğini dile getirdi.



G7 ülkelerinin tamamının uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçtan etkilendiğine işaret eden Barrot, bu ülkelerin bu konularla ilgili birlikte çalışmasının faydalı olacağını ifade etti.



TRUMP'IN KARARNAMESİ



ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.



Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.



ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

