Pat pat uçurumdan yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpatın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine giden Recep Kurumuş (59) yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde patpatta yolcu olarak bulunan Şehri Yurtseven'in (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ve patpatta bulunan diğer yolcu Şükriye Yurtseven (69) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.