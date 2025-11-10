Güney Kore’nin eski başkanı Yoon Kuzey Kore’ye mi çalışıyordu? Flaş iddia

Yonhap'ın haberine göre Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, eski Devlet Başkanı Yoon'un 2024'te başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı çeşitli iddiaları araştırdı.



Ekip, Yoon'un geçen yıl sıkıyönetime gerekçe oluşturmak amacıyla Kuzey Kore'ye dron gönderilmesini emrettiğini ileri sürerek "düşmana yardım" suçlamasıyla Yoon hakkında ek iddianame hazırladı.



Yoon'un bu emirle bağlantılı olarak görevini kötüye kullandığı ve bu emrin Kuzey Kore'nin yaptığı misillemeyi kışkırttığı ileri sürüldü.



Ayrıca, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile eski Savunma Karşı İstihbarat Komutanlığı Başkanı Korgeneral Yeo In-hyung'ın da düşmana yardımda bulunduğu ve yetkilerini kötüye kullandığı iddia edildi.



Dron Operasyon Komutanlığı Başkanı Kim Yong-dae'nin ise resmi görevleri engellediği ve sahte resmi belgelerin hazırlanmasını talep ettiği öne sürüldü.



YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ



Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.



Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.



Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.



Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

