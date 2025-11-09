Kosova’da yerel seçimlerin ikinci turu tamamlandı

Toplam 38 belediyenin bulunduğu Kosova'da yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50'nin üzerinde oyun alınamadığı ülkenin başkenti Priştine ve Prizren şehri dahil 18 belediyede başkanı seçmek için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) sitesinden paylaşılan son veriye göre, saat 19.00'a kadar kayıtlı 1 milyon 316 bin 672 seçmenden 432 bin 107'si oy kullandı.

KQZ Başkanı Kreshnik Radoniqi, düzenlediği basın toplantısında, oy verme sürecinin genel olarak sakin geçtiğini ve seçimlerin seyrini etkileyecek ciddi bir olay yaşanmadığını bildirdi.

Radoniqi oy sayımına başlandığını belirterek resmi olmayan ilk sonuçların bu akşam açıklanacağını vurguladı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) adayı Abdülhadi Krasniç ile Mamuşa Halk Hareketi (MHH) adayı Fikret Morina, belediye başkanı olabilmek için yarıştı.

Balkan ülkesi Kosova'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

