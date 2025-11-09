Fung-wong dehşeti! Filipinler’de en az 2 ölü var | 1 milyon kişi tahliye edildi

Filipinler'e yaklaşan Fung-wong Süper Tayfunu'nda can kaybı yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, tayfunun yol açtığı sel nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Catanduanes eyaletinde yaşayan bir köylünün sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği açıklanırken, Samar eyaletindeki Catbalogan şehrinde yaşayan bir kişinin de sel nedeniyle yıkılan bir yapının altında kalarak öldüğü aktarıldı.

HAVA VE KARA ULAŞIMINA ENGEL: UÇUŞLAR İPTAL

Tayfun nedeniyle tahliye edilen kişi sayısı ülke genelinde 1 milyona ulaşırken, 325'i iç hat ve 61'i dış hat uçuşu olmak üzere en az 386 uçuş iptal edildi. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin gemilerin denize açılmasını yasaklaması nedeniyle 6 bin 600 yolcu ve kargo çalışanı limanlarda mahsur kaldı. Yaşanan sel baskınları ise yerel halka zor anlar yaşattı.

30 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, Fung-wong Süper Tayfunu'nun yoğun nüfuslu başkent Manila bölgesi dahil olmak üzere ülkenin geniş kesimleri için risk oluşturduğunu açıkladı. Filipinler Sivil Savunma Ofisi ise Fung-wong Süper Tayfunu'nun 30 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu. Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), tayfunun bu gece ya da yarın sabah saatlerinde Aurora veya Isabela eyaletlerinden karaya çıkacağını ve kademeli olarak etkisini yitireceğini bildirdi.