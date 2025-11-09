ABD'de tıbbi helikopter düştü: 1 kişi öldü
ABD'nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopter düştü. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.
Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.