ABD'de tıbbi helikopter düştü: 1 kişi öldü

ABD'nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopter düştü. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.

Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

