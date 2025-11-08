Hamas bir esirin cesedini Kızılhaç’a teslim etti

İsrail ile varılan ateşkese bağlılığını sürdüren Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen bir esirin cansız bedenini daha İsrail'e teslim etti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Hamas tarafından uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç'a teslim edilen esir cenazesinin IDF güçleri eşliğinde İsrail topraklarına getirildiği bildirildi. Cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü aktarılan açıklamada, "IDF, kamuoyunu duyarlı davranmaya ve resmi kimlik tespitinin sonucunu beklemeye çağırıyor. Kimlik tespitinin sonucu öncelikle ölen esir yakınlarına bildirilecek" denildi.

KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

IDF, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Hamas'ın bir İsrailli esirin cenazesini daha Kızılhaç'a teslim ettiğini belirterek, cenazenin kısa sürede Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerine teslim edilmesinin beklendiğini duyurmuştu.