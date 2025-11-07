Şam’da terör örgütü PKK/YPG’ye protesto!

Terör örgütünü protesto amacıyla Şam'daki Merce Meydanı'nda yüzlerce kişi bir araya geldi.

Örgütün işgal ettiği bölgelerde gerçekleştirdiği ihlalleri, yolsuzlukları ve zorla silah altına alma uygulamalarını protesto eden siviller, Suriye hükümetine müdahale çağrısında bulundu.

Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya da çağrı yaparak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi.

Göstericiler, "Tünelleri kim kazıyorsa barış istemiyor ", "Kandil mağaralarındakiler, Cezire'mizi temsil etmiyor." yazılı pankartlar taşıdı.

Ayrıca göstericiler, PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde eski rejim unsurlarını koruduğu vurgusu yaparak örgütün Rakka, Haseke ve Deyrizor'daki bölgelerdeki tünel kazma faaliyetlerini kınadı.

Göstericilerden Hale Makdisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin bölgede sivillere yönelik hak ihlalleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Makdisi, "PKK, gözaltılar ve zorla silah altına alma uygulamaları gerçekleştiriyor. Biz burada, Cezire bölgesinin tüm Suriye halkına ait olduğunu ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade etmek için toplandık." dedi.

PKK'nın bölgedeki varlığına karşı olduklarını belirten Makdisi, "Suriye tek ve bölünmez bir vatan olmalıdır. Ülkenin birliğinin sağlanmasını savunuyoruz." diye konuştu.

Suriyeli Meryem Halid de protestoların uzun süredir devam ettiğini belirterek terör örgütü PKK'nın bölgede sivillere yönelik baskılarının arttığını söyledi.

Cezire bölgesinde zorla silah altına alma çağrılarının yükseldiğini ve gözaltıların yaygınlaştığını ifade eden Halid, "Bugün Suriye bayrağı taşıyanlar tutuklanma riskiyle karşı karşıya. İhlallerine dikkat çeken herkes baskı görüyor." ifadesini kullandı.

Kadın ve kız çocuklarının alıkonulduğunu da ifade eden Halid, şunları kaydetti:

"Bölgede tutuklu bulunan kadınlarımız var. Bu süreçte 10 Mart Anlaşması üzerine görüşmeler devam ediyor ancak bunun sadece zaman kazanma amacı taşıdığını düşünüyoruz."

PKK'nın iddia ettiği gibi bu sorunların etnik bir mesele olmadığını vurgulayan Halid, "Bu konu Kürt-Arap meselesi değildir. Biz Cezire'de Kürt, Arap ve Süryani bileşenleri olarak birlikteyiz. Talebimiz sivillerin korunması, hak ihlallerinin araştırılması ve bölgenin istikrarıdır." dedi.

Gösteriye katılan Rakka'nın ileri gelenlerinden Ali Halef de bölgenin nüfusunun büyük çoğunluğunu yerel halkın oluşturduğunu belirtti.

Halef, "Doğu bölgesi, Cezire toprakları bizimdir. Burada nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını biz oluşturuyoruz ve PKK'nın varlığını kabul etmiyoruz." dedi.

Suriye hükümeti ile yürütülen müzakerelerden bir sonuç çıkmadığını savunan Halef, "Müzakereler sürerken bölgede tüneller kazıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. Bu durum, görüşmelerin güven oluşturmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.