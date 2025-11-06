06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri ABD'de kimyasal üretim tesisinde patlama: Amonyak sızıntısına neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.11.2025 08:41
ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde patlama amonyak sızıntısına neden oldu, bölge sakinleri tahliye edildi.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre Yazoo City kentinin kuzeyindeki CF Industries hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası tesiste amonyak sızıntısı oluştu.

Mississippi Valisi Tate Reeves, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eyalet genelindeki acil durum ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini kaydeden Reeves, "Sızıntıya hızlı müdahale eden tüm Mississippi ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"TÜM ÇALIŞANLAR GÜVENDE"

Patlama sonrası tesis etrafında yaşayan bölge sakinleri tahliye edildi.

CF Industries açıklamasında, olay esnasında sahada bulunan tüm çalışanların "güvenli bir şekilde kurtarıldığını" kaydetti.

Mississippi Çevre Kalitesi Departmanı, X açıklamasında, "hava izleme operasyonlarının süreceğini ve kamu güvenliği için gerekli olduğu sürece de devam edeceğini" belirtti.

Tesisin yaklaşık 48 bin ton amonyak depolayabildiği tahmin ediliyor.

Mısır ve buğday bitkilerine azot sağlamak için gübre olarak kullanılan susuz amonyak, gaz veya sıvı haldeyken bir kişiye temas etmesi halinde ileri derece yanıklara yol açabiliyor.

