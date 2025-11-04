Rohingya Müslümanları: Bangladeş Başkanı Yunus’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Yunus, bu ifadeleri başkent Dakka'da, Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Akif Yılmaz liderliğindeki beş kişilik Türk parlamento heyetiyle yaptığı görüşmede dile getirdi.

Görüşme öncesinde Türk milletvekilleri, ülkenin güneydoğusundaki Cox's Bazar kamplarını ziyaret ederek, aralarında Türk sahra hastanesi de bulunan Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bangladeş, Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 1,3 milyon Rohingya Müslümanına ev sahipliği yapıyor. Bu insanların büyük kısmı, Myanmar ordusunun baskı ve şiddetinden kaçarak ülkeye sığınmış durumda.