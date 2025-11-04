Rohingya Müslümanları: Bangladeş Başkanı Yunus'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bangladeş Geçici Hükümet Başkanı Muhammed Yunus, Güney Asya ülkesine sığınan Rohingya Müslümanlarına verdikleri kararlı destekten dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’a "derin şükranlarını" sundu.
Yunus, bu ifadeleri başkent Dakka'da, Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Akif Yılmaz liderliğindeki beş kişilik Türk parlamento heyetiyle yaptığı görüşmede dile getirdi.
Görüşme öncesinde Türk milletvekilleri, ülkenin güneydoğusundaki Cox's Bazar kamplarını ziyaret ederek, aralarında Türk sahra hastanesi de bulunan Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi.
Bangladeş, Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 1,3 milyon Rohingya Müslümanına ev sahipliği yapıyor. Bu insanların büyük kısmı, Myanmar ordusunun baskı ve şiddetinden kaçarak ülkeye sığınmış durumda.
"YALNIZCA MÜSLÜMAN OLDUKLARI İÇİN ACI ÇEKİYORLAR"
Yunus, "Rohingya halkının yaşadığı dram, çağımızın en trajik insani krizlerinden biridir. Bu insanlar yalnızca Müslüman oldukları için acı çekiyorlar; vatandaşlık hakları ellerinden alınmış durumda," dedi.
Görüşmede taraflar, ticaret, yatırım ve insani girişimler alanlarında ikili işbirliğini güçlendirme yollarını da ele aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARINI SUNDU
Yunus, "Bu görevi üstlendiğimden beri Türkiye ile yakın ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye odaklandım," diyerek Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'a, özellikle insani yardım ve kalkınma alanlarındaki destekleri ve dayanışmaları için teşekkür etti.
