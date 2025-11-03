Hindistan’da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı! 20 ölü 40 yaralı

03 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.11.2025 09:40
Hindistan'da çakıl taşı yüklü kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Haydarabad kentine giden yaklaşık 70 yolcunun bulunduğu otobüsle karşı yönden gelen çakıl yüklü kamyon çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı.

