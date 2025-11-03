Hindistan’da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı! 20 ölü 40 yaralı

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Haydarabad kentine giden yaklaşık 70 yolcunun bulunduğu otobüsle karşı yönden gelen çakıl yüklü kamyon çarpıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı.

