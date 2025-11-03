Filipinler’de tayfun alarmı: On binler tahliye edildi

Yerel yetkililer hızı saatte 120 kilometreye ulaşan Kalmaegi Tayfunu'nun bugün Filipinler'in batısında kıyıya vurmasını bekliyor.



Ülkenin batı ve orta kesimlerine şiddetli rüzgar ve yağışlar getirmesini bekleyen tayfun nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayan 70 binden fazla kişi ordunun yardımıyla güvenli bölgelere tahliye edildi.



Bölgede ayrıca balıkçıların denize açılması yasaklandı.



Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

