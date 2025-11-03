Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

03 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.11.2025 00:35
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

