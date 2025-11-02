Belçika’da F-16 üssünde casus dron alarmı! Baş şüpheli Rusya

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken (İHA)



Söz konusu dronların amacının askeri üsleri hedef almak olmadığını belirterek, "Ruslar bunu tüm Avrupa ülkelerinde yapmaya çalışıyor. Şu anda yapanlar Ruslar mı? Bunu kesin olarak söyleyemem ancak gerek motivasyon gerek kullanılan yöntemler son derece açık." değerlendirmesinde bulundu.



"AVRUPA'NIN TAMAMI SAVUNMA SİSTEMLERİ ALIYOR"



Diğer taraftan Belga ajansına konuşan Francken, hava sahasında sıklıkla dron faaliyetleriyle karşılaştıklarını, bunların çoğu zaman sıradan uçuşlar olduğunu belirtti.



Ancak bazen askeri alanlar üzerinde dronların uzun süre uçuş yaptığına dikkati çeken Francken, "Dün de olan farklı bir hikayeydi. Bu araçların tam olarak nasıl çalıştığı, neyin üzerinde durdukları, neyi inceledikleri ve böyle bir uçuşun ne kadar sürdüğüne bakmak gerekiyor. Kazara gerçekleşen bir faaliyet değildi." dedi.



Francken, dün gece Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde tespit edilen 3 dronun küçük ticari dronlar olmadığını ve daha büyük modeller olduğunu bildirdi.



Dronları etkisiz hale getirme girişimlerinin başarısız olduğunu anımsatan Francken, "Neden başarılı olmadığımızın nedenini hala araştırıyoruz. Belki farklı frekanslarda çalışıyorlar ya da çok yüksek irtifada uçuyorlardı." ifadelerini kullandı.



Francken, dron karşıtı sistemlere ilişkin bir plan sunduğunu aktararak, bu alanda yatırım artırılması gerektiğini belirtti.



Belçika Savunma Bakanı, "Avrupa'nın tamamı savunma sistemleri alıyor." mesajını verdi.



BELÇİKA'DA DRON HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR



Francken, dün gece Belçika'daki Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini bildirmişti.



Belçika'nın Peer belediyesi sınırları içinde yer alan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü, Belçika Hava Kuvvetlerine bağlı olup, aynı zamanda bir ABD Hava Kuvvetleri birimine de ev sahipliği yapıyor.



Önemli bir askeri tesis olan Kleine Brogel, hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılıyor.



Belçika Federal Polisi, askeri hava üssüne ek olarak dün akşam Anvers Havalimanı'nda da dron faaliyeti tespit edildiğini duyurmuştu.



Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.



Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.



25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

