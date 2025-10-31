Hamas’tan Almanya Başbakanı Merz’e yanıt: Soykırımı meşrulaştırmaktan vazgeç

(Foto: AA)

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı basın açıklamasında, Merz'in, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren soykırım savaşını meşrulaştıran açıklamalarına tepki gösterdi.

Sözcü Kasım, "Almanya Başbakanı'nın Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının iki yıl sürmesini meşrulaştıran açıklamaları, Almanya'nın Gazze'ye yönelik soykırım savaşına hem siyasi hem de askeri olarak verdiği desteğin boyutunu bir kez daha teyit ediyor." dedi.

Kasım, bu savaşın, İsrail hükümetinin bunu açık bir savaşa dönüştürdüğü yönündeki küresel fikir birliğine rağmen gerçekleştiğini dile getirdi.

Kasım, Merz'i, İsrail'in saldırganlığına karşı tamamen taraflı olmayı bırakması, işlediği soykırım suçlarını meşrulaştırmaya çalışmaktan vazgeçmesi ve İsrail'in suçlarını kınayan "küresel vicdanın" saflarına katılması çağrısında bulundu.