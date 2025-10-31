Hamas'tan Almanya Başbakanı Merz'e yanıt: Soykırımı meşrulaştırmaktan vazgeç
Dün Başkan Erdoğan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merz, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de başlattığı şiddet dalgasını "kendini savunma hakkı" olarak niteledi. Erdoğan ise "Hamas'ın elinde bombalar, nükleer silah yok ama İsrail'de hepsi var" diyerek Alman şansölyesine ayar verdi. Bunun üzerine Hama'tan da Merz'e yanıt gecikmedi. Hamas, Merz'den İsrail'in Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmaktan vazgeçmesini istedi.
Dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu. Merz, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de başlattığı şiddet dalgasını "kendini savunma hakkı" olarak niteledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYAR!
Yapılan basın açıklamasında Merz'in İsrail'i destekleyen yorumlarına katılmadığını belirten Erdoğan, "Hamas'ın elinde bombalar, nükleer silah yok ama İsrail'de hepsi var" diyerek Alman şansölyesine ayar verdi.
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı basın açıklamasında, Merz'in, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren soykırım savaşını meşrulaştıran açıklamalarına tepki gösterdi.
Sözcü Kasım, "Almanya Başbakanı'nın Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının iki yıl sürmesini meşrulaştıran açıklamaları, Almanya'nın Gazze'ye yönelik soykırım savaşına hem siyasi hem de askeri olarak verdiği desteğin boyutunu bir kez daha teyit ediyor." dedi.
Kasım, bu savaşın, İsrail hükümetinin bunu açık bir savaşa dönüştürdüğü yönündeki küresel fikir birliğine rağmen gerçekleştiğini dile getirdi.
Kasım, Merz'i, İsrail'in saldırganlığına karşı tamamen taraflı olmayı bırakması, işlediği soykırım suçlarını meşrulaştırmaya çalışmaktan vazgeçmesi ve İsrail'in suçlarını kınayan "küresel vicdanın" saflarına katılması çağrısında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merz, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de başlattığı şiddet dalgasını "kendini savunma hakkı" olarak niteleyerek, sürecin ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği 20 maddelik barış planıyla sona ermiş olmasını ümit ettiğini belirtmişti.
Merz, Gazze'de kalıcı barışın çözüm arayışında olduklarına dikkati çekerek, bu tür bir çözümün Hamas'ın katılımıyla olamayacağını savunmuştu.
"İsrail, yaklaşık 2 yıldır sistemli şekilde Gazze'deki insanları öldürüyor. 20 binden fazlası çocuk, 60 binden fazla insan öldürüldü. Şehirler yok edildi, milyonlarca insan mülteci konumunda ve siz, İsrail'e desteğinizi sürdürüyorsunuz. Bu desteğinizin arkasında 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası döneminde Yahudilere yönelik soykırım mı var? Bu yüzden mi desteğiniz devam ediyor? Siz ileride tarihin yanlış tarafında durduğunuzu düşünecek misiniz? Bunun endişesi içinde misiniz?" sorusunu yanıtlayan Merz, şunları söylemişti:
"Federal hükümet, İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail'in yanındadır. Bu ülke, milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir ülke haline geldi. Holokost'u yaşamış olan birçok insan, İsrail'e göç etmiştir. Bu nedenle Almanya, her zaman İsrail'in yanında duracaktır. Bu elbette İsrail hükümetinin her kararına saygı duyduğumuz ya da arkasında durduğumuz, eleştirmeden kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Biliyorsunuz ki önceki hükümetlerimiz de eleştirdi."
