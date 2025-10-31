BM'den gazeteci cinayetlerine yönelik açıklama: Gazze en ölümcül yer oldu
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sonlandırılması Uluslararası Günü olarak anma programını öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dujarric dünyadaki gazeteci cinayetlerinden 10'da 9'unun aydınlatılamadığını vurgularken "Gazze şimdiye kadarki en ölümcül yer oldu" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. 2 Kasım'ın "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sonlandırılması Uluslararası Günü" olarak anılacak olması nedeniyle Dujarric, dünya çapında, özellikle de Gazze Şeridi'nde gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri hatırlattı.
Dujarric, "Gazeteci cinayetlerinin neredeyse 10'da 9'u hala aydınlatılamadı. Gazze, şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu." dedi.
Genel Sekreter Antonio Guterres'in, gazeteci cinayetlerinin "bağımsız ve tarafsız" şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, cezasızlığın basın özgürlüğüne bir saldırı ve demokrasinin kendisine bir tehdit olduğunu vurguladı.
Dujarric, "Gazeteciler susturulduğunda hepimiz sesimizi kaybederiz" ifadesini kullandı.
İsrail, Gazze'ye iki yıldır devam eden saldırılarında çoğunu doğrudan görevi başında hedef alarak 250'den fazla gazeteciyi öldürmekle suçlanıyor.