ABD medyasından flaş iddia: Gazze’deki insan hakları ihlali raporlandı

ABD hükümeti tarafından hazırlanan gizli bir raporun hazırlandığını belirten Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in Gazze'de ABD insan hakları yasalarını "yüzlerce kez" ihlal ettiği ve bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığında "birkaç yıl" süreceği ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

GİZLİ GAZZE RAPORU

Washington Post gazetesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, ABD'den yardım alan yabancı orduların insan hakları ihlallerine ilişkin gizli bir rapor hazırladı.

İNSAN HAKLARI YÜZLERCE KEZ İHLAL EDİLDİ

Rapora göre, İsrail, Gazze'de ABD insan hakları yasasını "yüzlerce kez" ihlal etme potansiyeline sahip eylemlerde bulundu. Ayrıca bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığının "birkaç yılını alacağı" belirtildi.

"İSRAİL SALDIRILARININ BOYUTU KABUL EDİLDİ"

ABD hükümetine ait bir raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi.

Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti.

Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı kaydedildi.