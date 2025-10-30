Kanlı görüşme! Katil Bibi CENTCOM Komutanı ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kiryat Gat'ta Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek için ABD tarafından kurulan "Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi"nde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Ekim akşam saatlerinde "Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi"ni ziyaret ettiği bildirildi.

"İSRAİL İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK GAZZE PLANI"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve üst düzey İsrail ordusu yetkilileri Netanyahu'ya ziyaretinde eşlik etti. Netanyahu, burada CENTCOM Komutanı Cooper ve merkezin askeri yöneticiliğini üstlenen ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanı General Patrick Frank ile bir araya geldi.

ABD'nin İsrail için bir tehlike oluşturmayacak farklı bir Gazze planı üzerinde İsrail ile birlikte çalıştığını ileri süren Netanyahu, "Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması hedefine ulaşılmasını istiyoruz. Planın diğer bileşenleriyle birlikte, bunu aşamalı olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.